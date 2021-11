Les Rockets ont refusé de prendre un rebond… pour offrir un triple-double à Kevin Porter Jr

Kevin Porter Jr n’avait encore jamais terminé un match en triple-double. Ses coéquipiers le savaient. Et ils ne voulaient absolument pas laisser passer cette opportunité. Alors avec à peine plus d’une minute au chrono et un dernier petit rebond à prendre, le jeune homme était encore sur le terrain et ses camarades ont tout fait pour lui donner l’ultime prise. Illustration avec cette action où Alperen Sengun tente d’abord de dévier le ballon dans sa direction avant que ses coéquipiers laissent la gonfle filer en lui hurlant de venir la prendre.

Bon, vu le sourire de Kevin Porter Jr, ça valait le coup. Le jeune arrière a terminé avec 11 points (à 4 sur 17…), 10 rebonds et 11 passes décisives tout en contribuant à la troisième victoire de suite de Houston. On va aussi dire que cette séquence démontre une certaine complicité au sein de l’effectif des Rockets.

I love this, because it shows how much his teammates got love for him. https://t.co/iBgvqr6eqK

— 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) November 30, 2021