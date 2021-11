Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Sixers : 96-101

Nuggets @ Heat : 120-111

Hornets @ Bulls : 119-133

Thunder @ Rockets : 89-102

Pacers @ Wolves : 98-100

Cavs @ Mavs : 114-96

Wizards @ Spurs : 99-116

Blazers @ Jazz : 107-129

Pelicans @ Clippers : 123-104

Kemba Walker écarté, premier domino qui tombe aux Knicks

- On n'aurait pas forcément misé sur une victoire des Pelicans sur le parquet des Clippers. On aurait encore moins misé sur le fait que Jonas Valanciunas serait le joueur de la nuit avec une perf étourdissante. Le Lituanien a claqué 39 points et pris 15 rebonds au Staples Center avec un fabuleux 7/8 à 3 points pour donner le ton.

Avec Brandon Ingram (27 pts), Valanciunas a permis à NOLA de signer une troisième victoire en quatre matches. Alors que le retour de Zion Williamson est programmé dans les jours qui viennent, la saison des Pels semble enfin lancée !

- Après les cyclistes qui lèvent les bras trop tôt, voici les basketteurs qui célèbrent une action défensive prématurément. La France s'est fait une spécialité dans ces célébrations hâtives, puisque c'est Rudy Gobert qui a signé l'action Shaqtin' a Fool de la nuit contre Portland, au grand désarroi de Donovan Mitchell...

1) Rudy Gobert with a terrific block of Dame at the rim

2) Decides to box the stanchion in celebration

3) Realizes play is still happening

4) Nurkic AND 1 pic.twitter.com/phAIn88zRd

— Rob Perez (@WorldWideWob) November 30, 2021