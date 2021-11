Kemba Walker écarté, premier domino qui tombe aux Knicks

Il fallait du changement. Ça ne pouvait plus durer. Les New York Knicks continuaient de prendre l’eau à chaque match, la faute à un cinq majeur dysfonctionnel au possible et en manque d’efficacité des deux côtés du terrain. C’est après la victoire contre les Atlanta Hawks, suite justement à un remaniement des titulaires, que Tom Thibodeau s’est décidé : Kemba Walker ne fera plus partie de sa rotation jusqu’à nouvel ordre.

« C’est un choix difficile à faire mais il faut toujours penser à ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. Je vois Kemba comme un titulaire et c’est difficile de faire jouer trois arrières de ‘petite taille’ ensemble. J’y ai beaucoup réfléchi et j’ai du respect pour Kemba et tout ce qu’il a fait dans la ligue. Mais je dois faire ce qu’il y a de mieux pour l’équipe », explique le coach.

Kemba Walker n’est pas seulement évincé du cinq, il ne jouera donc plus du tout. Alec Burks, auteur de 23 points contre les Hawks justement, va débuter au côté d’Evan Fournier dans le backcourt, tandis que Derrick Rose et Immanuel Quickley prendront le relais en sortie de banc. Cette paire fonctionne particulièrement bien et Thibodeau ne voulait pas la casser en donnant une promotion à l’un des deux au dépend de Walker. Ce dernier se retrouve donc juste complètement écarté de la rotation.

Le gros problème des Knicks après un mois de compétition

Presque déjà l’aveu d’un échec pour les Knicks. Ils ont offert 20 millions sur deux ans à l’ancien All-Star, originaire de la grosse pomme. Mais son début de saison est particulièrement délicat. Inexistant en défense, il compile les plus mauvaises statistiques de sa carrière : 11,7 points à 43% aux tirs, 41% à trois-points (tout de même) et 3,1 passes. Il pointe même à 39% de réussite et à peine 10 unités sur le mois de novembre.

Ce n’était qu’une question de temps avant que Thibodeau bouleverse sa rotation. Ça devait se jouer entre Walker et Fournier. Sauf que le Français, en plus d’être plus cher, reste plus productif, en meilleur santé et moins handicapant en défense. Le vétéran risque maintenant d’être scotché sur le banc pendant un moment, le temps que le club trouve une autre solution. Soit un transfert (mais qui en voudra ?), soit une blessure qui le ramènerait dans le groupe. La NBA est cruelle.