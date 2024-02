La Nike Book 1 est enfin en approche

Cela commençait à devenir problématique : depuis des mois Devin Booker porte son premier modèle signature mais aucune date de sortie ne semblait envisagée par Nike. L'anomalie est corrigée et le 17 février prochain vous allez enfin mettre vos pas dans ceux de la jeune star des Suns.

Le coloris "Mirage" proposé symbolise le climat et les couleurs du désert de l'Arizona, avec un blanc sable qui contraste avec le beige du col, le blanc du swoosh et de la midsole et le orange du logo de la languette.

La semelle quant à elle est milky, ce qui donne un joli côté lifestyle à l'ensemble, tout comme le heel tab en cuir marron qui porte la mention "Chapter One".

Le prix annoncé de cette Book 1 est de 150 € et vu que c'est la première version commercialisée, il y a fort à parier que ce soit un carton immédiat.

Les images de la Nike Book 1 Mirage