La nouvelle Nike NOCTA Glide de Drake sortira le 15 septembre

Un crossover comme on les aime

Vous le savez chez Reverse nous adorons les sneakers qui mêlent modernisme et héritage des 90s. La nouvelle collab entre Nike et Drake autour de la dénomination NOCTA va bien dans ce sens, et devient notre coup de coeur de la semaine.

Le shape profilé sur une tige mid en mesh laisse une large place à un design futuriste qui rappelle bien sur la mythique Zoom Flight 95 popularisée par Jason Kidd, en recréant cette semelle reconnaissable entre mille, avec ses "bulles" en fibre de carbone. Les lettres Nike sont placées autour du système de laçage, et une magnifique semelle icy complète l'ensemble. Pour ne rien gâcher, le coloris noir et blanc est un clin d'oeil complémentaire à la glorieuse ainée.

Cette NOCTA Glide, aperçue récemment aux pieds de Victor Wembanyama, sera disponible à compter du 15 septembre prochain. Il ne faudra pas passer à côté.

Les images de la Nike NOCTA Glide “Black/White”