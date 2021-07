Luka Doncic va pouvoir travailler avec un homme qu'il connaît très bien et avec lequel il a déjà remporté un titre majeur.

Ils s'étaient manqués de peu lors de la Draft 2018. Les voilà enfin réunis dans un contexte qu'ils n'imaginaient peut-être pas. Luka Doncic et Igor Kokoskov vont à nouveau être collègues de travail à partir de la saison prochaine.

Les Dallas Mavericks ont annoncé lundi la signature de Kokoskov comme assistant dans le staff de Jason Kidd, le nouveau head coach. C'est avec le Serbe comme sélectionneur que Doncic avait remporté l'Euro avec la Slovénie en 2017.

Kokoskov, la victime oubliée de la Draft de Luka Doncic

L'année suivante, la première (et dernière) de Kokoskov comme head coach des Phoenix Suns, la franchise n'avait pas misé sur leur relation et s'était tourné vers Deandre Ayton lors de la Draft. Un choix qui, selon l'intéressé, avait facilité son échec en NBA. Il y a un an, il expliquait ainsi chez Eurohoops :

"Là, je suis en train de discuter avec vous à Atasehir en Turquie. Si les Suns avaient drafté Luka Doncic, je ne serais pas assis ici à côté de vous aujourd'hui. Je pense que s'il reste en bonne santé, il remportera forcément une bague. Je ne vois aucune force capable de l'en empêcher. On savait qu'il serait l'un des meilleurs. Mais qui aurait pu anticiper le fait qu'il atteigne ce niveau aussi vite ? Personne. Quiconque vous dit le contraire est un menteur".

Igor Kokoskov est de retour en NBA, pour rattraper cet acte manqué et tenter, à terme, de décrocher un deuxième titre avec le phénomène de 22 ans.

