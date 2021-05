La preuve que Zion fait une saison dans la lignée des grands big men

Zion Williamson a compilé plus de 10 matches à au moins 30 points et 70% d'adresse sur la saison. Allez checker le nom des rares qui l'ont fait.

Les New Orleans Pelicans ne disputeront sans doute pas les playoffs NBA cette saison. Ils ne pourront pas blâmer Zion Williamson pour cet échec. Le sophomore de NOLA a été magnifique - et All-Star - pour sa première saison complète dans la ligue.

Samedi, l'ancien Dukie a accompli une performance assez rare dans l'histoire de la ligue et qui témoigne de sa constance. Lors du succès des Pelicans en prolongation contre les Minnesota Timberwolves, Zion Williamson a compilé 37 points, 9 rebonds et 8 passes.

Il a ainsi dépassé la barre des 10 matches à au moins 30 points et 70% d'adresse sur une seule et même saison. Depuis 1983, seuls quatre autres joueurs peuvent se targuer d'en avoir fait autant selon Stat Muse. Et pas des moindres...

Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Karl Malone et Kevin McHale y sont parvenus et on sait ce qu'il est advenu de leurs carrières respectives. C'est tout le mal que l'on souhaite à Zion, qui est d'ailleurs assez souvent comparé à Barkley, ce qui n'est quand même pas rien même si "Chuck" n'a jamais remporté de titre.