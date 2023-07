La prof de Jaylen Brown lui promettait la prison…

Jaylen Brown a signé mercredi le plus gros contrat de l'histoire de la NBA pour 5 ans et 304 millions de dollars. Même si ce n'est qu'une question de semaines avant que cette nouvelle marque ne soit battue, l'accomplissement est tout de même notable. Par le passé, les gens qui croyaient vraiment en un avenir radieux pour l'ailier des Celtics se comptaient sur les doigts de la main. S'il a rapidement été identifié comme un garçon très intelligent - "trop pour son propre bien" - certains professeurs qui l'ont côtoyé au lycée avaient une vision moins glamour qu'une carrière en NBA avec des millions à la clé.

Dans un tweet datant de 2014 et réapparu mercredi après la signature de ce contrat faramineux, Jaylen Brown expliquait ainsi :

"Ma professeur vient de me dire qu'elle passera me voir à la prison de Cobb County dans cinq ans. Wow".

A cette époque, Jaylen Brown fréquentait le lycée de Marietta, en Géorgie, l'état dans lequel il est né. Un an plus tard, il s'envolait pour Berkeley en Californie pour s'y asseoir sur les bancs de l'université de Cal et se rapprocher de son rêve de jouer en NBA. Encore un peu plus tard, il était drafté en 3e position de la Draft 2016 par les Boston Celtics.

En juillet 2023, 17 hommes dont le nom de famille est Brown sont incarcérés à Cobb County, mais la professeur en question n'y trouvera pas son ancien étudiant.

Jaylen Brown signe le plus gros contrat de l'histoire pour rester à Boston