La Slovénie n’a pas sauvé l’honneur, la Lettonie ou la Lituanie dans le top 5

Avant les demi-finales de vendredi, qui mettront aux prises la Serbie et le Canada (10h45), puis l'Allemagne et les Etats-Unis (14h40), des matches de classement entre équipes éliminées se sont disputés ce jeudi. Après son parcours héroïque, la Lettonie n'a pas baissé pavillon et a dominé l'Italie (87-82), avec 28 points d'Andrejs Grazulis, l'ailier de Trento, et un bel apport d'Aigars Skele, auteur de 13 points et 5 passes. Les Lettons, qui ont bien failli éliminer les Allemands mercredi, se battront ce weekend pour la 5e place.

Les coéquipiers de la révélation Arturs Zagars en découdront avec la Lituanie, qui a très nettement battu la Slovénie (100-84), encore groggy après le match très engagé face au Canada la veille. Malgré les 29 points de Luka Doncic, les Slovènes n'ont pas tenu la distance et ont plié sous les coups de Jonas Valanciunas (24 pts, 12 rbds) et Iggy Brazdeikis (15 pts).

Pour la 7e et 8e place, la Slovénie et l'Italie joueront elles aussi samedi, en tentant de boucler leur tournoi sur une note positive.

