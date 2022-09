La Slovénie se paye la Lituanie au finish, Tobey énorme

La Slovénie est très attendue dans cet Eurobasket 2022 où elle est tenante du titre. Pour leur entrée en matière, Luka Doncic et les siens avaient fort à faire avec la Lituanie au menu dans ce groupe où figurent également les Bleus. Pour la manière, on repassera. Comptablement, en revanche, c'est une excellente opération.

Dans une atmosphère surchauffée par des supporters lituaniens bouillants - pléonasme - et dans un contexte de revanche pour les Baltes par rapport aux éliminatoires des Jeux Olympiques, les Slovènes ont assuré l'essentiel (92-85) alors que les choses auraient pu mal tourner.

Menés à l'entame du money time, les hommes de Sekulic s'en sont remis non pas uniquement à Doncic, auteur d'un double-double (14 pts, 10 pds) un peu maladroit (4/14), mais aussi à Mike Tobey. Tobey, qui a fini la partie avec 24 points, a permis à son équipes de virer en tête à trois minutes du terme, avant que la star des Mavs ne fasse dégoupiller les Lituaniens et Domantas Sabonis avec une antisportive et deux lancers convertis avant de gérer l'avance.

La Lituanie regrettera de ne pas avoir enfoncé le clou sur ses temps forts, en dépit du match pas si fou de la paire Sabonis-Valanciunas (19 pts à eux deux). On sait qu'il ne s'agissait que d'un match de rodage et qu'aucune de ces deux équipes ne sera bonne à prendre pour les Bleus.

Le boxscore

Slovénie

# Players Min Pts FG 2Pts 3Pts FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 3 Goran Dragic 23:23 19 8/14 57.1% 5/10 50% 3/4 75% 0/2 0% 2 1 3 3 4 2 2 0 4 17 4 Ziga Samar Did not play - Coach decision 5 Luka Rupnik Did not play - Coach decision 6 Aleksej Nikolic 07:53 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0 7 Klemen Prepelic 17:54 3 1/5 20% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 - 0 0 0 5 3 2 1 0 -6 3 8 Edo Muric 10:57 2 1/3 33.3% 1/1 100% 0/2 0% 0/0 - 0 1 1 0 3 1 2 0 -3 2 10 Mike Tobey 30:49 24 11/17 64.7% 10/12 83.3% 1/5 20% 1/2 50% 2 6 8 1 2 1 0 2 13 27 11 Jaka Blazic 26:45 14 5/6 83.3% 3/4 75% 2/2 100% 2/2 100% 0 3 3 2 3 0 0 0 19 18 27 Ziga Dimec 09:11 4 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 - 0/0 - 2 1 3 0 5 0 1 0 -6 7 30 Zoran Dragic 12:57 1 0/1 0% 0/0 - 0/1 0% 1/2 50% 0 2 2 0 0 1 1 0 -14 1 31 Vlatko Cancar 25:25 11 4/5 80% 2/3 66.7% 2/2 100% 1/1 100% 1 2 3 3 0 1 1 2 13 18 77 Luka Doncic 34:46 14 4/14 28.6% 3/6 50% 1/8 12.5% 5/8 62.5% 0 6 6 10 2 4 3 1 11 17 Team/Coaches 3 3 6 0 1 Totals 200 92 36/69 52.2% 26/41 63.4% 10/28 35.7% 10/17 58.8% 10 25 35 25 24 13 11 5 7 110

Lituanie

# Players Min Pts FG 2Pts 3Pts FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 4 Eigirdas Zukauskas Did not play - Coach decision 9 Ignas Brazdeikis 15:22 8 3/7 42.9% 2/5 40% 1/2 50% 1/2 50% 2 2 4 1 3 2 1 1 6 8 11 Domantas Sabonis 25:46 10 4/10 40% 4/9 44.4% 0/1 0% 2/4 50% 0 5 5 2 4 4 2 0 -8 7 13 Rokas Jokubaitis 17:50 2 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 2/2 100% 0 1 1 2 1 1 0 0 -16 2 14 Martynas Echodas Did not play - Coach decision 17 Jonas Valanciunas 31:06 9 4/10 40% 4/9 44.4% 0/1 0% 1/2 50% 3 9 12 0 2 3 0 1 -9 12 19 Mindaugas Kuzminskas 22:06 19 8/12 66.7% 5/9 55.6% 3/3 100% 0/2 0% 1 2 3 0 1 1 1 0 1 16 30 Kristupas Zemaitis Did not play - Coach decision 31 Rokas Giedraitis 12:36 5 2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 1 2 3 0 1 0 0 0 5 8 40 Marius Grigonis 30:31 18 6/13 46.2% 4/5 80% 2/8 25% 4/4 100% 0 4 4 3 1 1 2 0 -10 19 43 Lukas Lekavicius 22:10 14 5/7 71.4% 4/5 80% 1/2 50% 3/4 75% 0 1 1 5 5 3 0 0 9 14 51 Arnas Butkevicius 22:33 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0 0 0 1 2 0 0 1 -13 0 Team/Coaches 4 0 4 0 1 Totals 200 85 32/65 49.2% 24/46 52.2% 8/19 42.1% 13/20 65% 11 26 37 14 20 16 6 3 -7 86

