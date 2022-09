L’Espagne démarre par une promenade contre la Bulgarie

L'Espagne a beau être diminuée, elle n'allait pas se laisser inquiéter par la Bulgarie non plus. La Roja, qui disputait le tout premier match de cet Eurobasket juste après le déjeuner, sans le moindre joueur nommé Gasol dans son roster, a tranquillement affiché sa supériorité (114-87) face à un l'un des petits poucets de la compétition.

La présence de Dee Bost, l'ancien joueur de l'AS Monaco, n'a pas suffi à limiter la casse. Juancho (13 points, 7 rebonds) et Willy Hernangomez (16 points, 6 rebonds et 4 passes) sont toujours d'excellents joueurs FIBA et Lorenzo Brown, fraîchement naturalisé, s'est promené (17 points et 5 passes) pour sa première dans un tournoi international. Rudy Fernandez, l'ami du peuple français, a encore de l'huile dans le moteur et s'est offert 14 points pour cette mise en route.

Still deadly beyond the arc 🦾 Rudy Fernandez cashes in 4 threes for Spain's big opener! 🔥#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/GbxPeJH2LI — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 1, 2022

Sergio Scariolo trouvera peut-être que son équipe a laissé trop de points aux Bulgares, emmenés par Sasha Vezenkov, l'ailier de l'Olympiakos, auteur d'un gros double-double à 26 points et 11 rebonds.

Dans ce groupe A dont l'Espagne reste grandissime favorite, la Turquie affronte le Montenegro à 16h15, avant un match entre la Belgique et la Géorgie à 19 heures.

Le boxscore de l'Espagne

Les 13 joueurs qui vont marquer l'Eurobasket 2022