La sortie du jour : Air Jordan 13 Wheat

Envie d'une paire super fraiche mais aux couleurs automnales ? Aucun souci, Jordan Brand prend soin de vous avec une superbe version de la Air Jordan 13. Revenue dans le cœur des fans depuis The Last Dance, la Jordan 13 portée par MJ lors de sa dernière saison à Chicago est une des plus confortable de la glorieuse lignée, avec se semelle si spéciale calée sur une patte de panthère (dont l'oeil est figuré sur la bulle contenant l'hologramme de la cheville et sous ladite semelle).

La base est en cuir blanc lisse et à gros grain sur les panneaux latéraux, avec du nubuck marron (la fameux Wheat) sur l'arrière du pied et toute la midsole, la même couleur que l'on retrouve sur la petite étique à la base des lacets et sur le Jumpman cousu sur la languette.

Cette très croustillante Jojo est sortie ce matin chez tous les meilleurs shops et sur l'application SNKRS. Ne la manquez pas.

Les images de la Air Jordan 13 Wheat