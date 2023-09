La souplesse folle de Victor Wembanyama !

Victor Wembanyama a un gabarit et un corps uniques. Ce qu'il arrive à faire avec est parfois surprenant.

Victor Wembanyama est au travail pour préparer la saison NBA et, à défaut de le voir en action sur le parquet, l'intérieur des San Antonio Spurs nous a permis de le voir travailler un aspect de son jeu dont on n'avait pas vraiment idée : sa souplesse. Sur la vidéo ci-dessous, relayée par Overtime, on peut ainsi voir le n°1 de la Draft 2023 effectuer des étirements en se déployant de tout son long, puis effectuer un grand écart dont peu de joueurs NBA semblent capables aujourd'hui.

La fluidité technique et physique qui est la sienne depuis que l'on a la chance de le voir jouer plus fréquemment ne vient donc pas de nulle part. Victor Wembanyama est bel et bien un athlète à part.

