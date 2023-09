Sochan-Wembanyama, le futur des Spurs est en marche

Dans les dernières déclarations de Jeremy Sochan, on sent une incroyable et prometteuse connexion avec Victor Wembanyama. Théophile Haumesser et Shaï Mamou en discutent ce matin dans le CQFR du jour.

Merci de nous suivre chaque matin. N'hésitez pas à commenter, liker et partager si ce CQFR vous a plu !

Le CQFR sur YouTube