Quand on vous disait que Rudy Gobert était revenu à un niveau défensif exceptionnel et pouvait prétendre à un quatrième titre de DPoY, ce n'était pas par chauvinisme. S'il a d'abord été au coeur de l'action contre les Warriors cette nuit en se mangeant un étranglement arrière de Draymond Green que même l'UFC réprouverait, le pivot des Wolves a encore brillé sur le terrain dans son registre préféré.

Une action illustre bien l'emprise retrouvée par Rudy Gobert sur les adversaires et sa capacité à altérer totalement des séquences de jeu. Alors que Minnesota ne menait que d'un point, avec la possession pour les Warriors et 40 secondes à jouer, Gobert est allé contrer Dario Saric dans le corner. Mais avant ça, l'international français avait, quasiment en simultané :

this play by Gobert deserves its own post.

1) this is a one-point game, seconds left in 4Q

2) he has to prevent the patented CP3 mid-range pullup

3) he has to protect rim against Looney crashing

4) he baits CP3 into deferring

5) he recovers to the corner and blocks the open 3 pic.twitter.com/sf3itBggFf

— Rob Perez (@WorldWideWob) November 15, 2023