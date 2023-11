Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Hornets : 111-105

Hawks @ Pistons : 126-120

Pacers @ Sixers : 132-126

Magic @ Nets : 104-124

Spurs @ Thunder : 87-123

Mavs @ Pelicans : 110-131

Blazers @ Jazz : 99-115

Clippers @ Nuggets : 108-111

Wolves @ Warriors : 104-101

Grizzlies @ Lakers : 107-134

*Toutes les rencontres comptaient pour le In-Season Tournament, aka la NBA Cup

Le naufrage des Spurs éclipse le duel Wembanyama vs. Holmgren

- La série de 8 victoires des Sixers a pris fin cette nuit, à Philadelphie, lors de la venue des Pacers. Dans cette partie encore jouée sur un rythme et une tonalité offensive chère à Indiana, la meilleure attaque de NBA jusque-là, un homme a de nouveau surnagé : Tyrese Haliburton. Le meneur des Pacers a de nouveau fait une partie immaculée, sans perte de balle, et avec un gros double-double (33 points, 15 passes) pour porter son équipe vers la victoire et un 7e succès en 11 matches. "Prince Hali" n'est que le cinquième joueur dans l'histoire de la NBA à finir un match avec au moins 30 points, 15 passes et 0 turnover. Sur ses deux derniers matches, le voilà avec 32 passes décisives en cumulé pour aucune perte de balle, ce qui est tout simplement inédit. L'écarter de la conversation pour le MVP sur ce premier mois de compétition serait presque irrespectueux.

- La sale période continue pour deux équipes pourtant attendues dans les hautes sphères de la Conférence Ouest : les Warriors et les Clippers :

Golden State, privé de Stephen Curry (genou) pour un match ou deux, a perdu ses nerfs à domicile contre Minnesota et on a même vu une sacrée échauffourée dès la 2e minute de jeu (!) impliquant Jaden McDaniels, Klay Thompson, Draymond Green et Rudy Gobert (9 pts, 13 rbds, 3 blks), ce dernier recevant un étranglement arrière totalement hors de propos de la part de Green, expulsé en même temps que McDaniels et Thompson...

Things are getting HEATED and out of control early 👀 pic.twitter.com/q9tNRPUGIQ — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 15, 2023

Draymond Green vient de placer un étranglement arrière à Rudy Gobertpic.twitter.com/Polm27G0TE — ARENA (@MMArena_) November 15, 2023

Sur le terrain, Golden State a raté son finish après être plusieurs fois repassé devant au score, mais les Californiens étaient trop amoindris pour empêcher les Wolves de signer une 7e victoire de suite. Le point positif : le rookie Brandin Podziemski (23 pts) a fait belle impression.

L'autre équipe à la ramasse en ce moment à l'Ouest, ce sont évidemment les Clippers. Comme on pouvait s'en douter, ils n'ont pas stoppé l'hémorragie en déplacement à Denver. En revanche, ils ont au moins fait un peu suer les champions en titre, portés par Nikola Jokic, auteur de 32 points, 16 rebonds, 9 passes et deux lancers décisifs dans le money time. L.A. avait viré en tête dans le 4e quart-temps, avant de caler malgré le match costaud de Paul George (35 pts, 7 rbds, 3 asts, 3 stls). James Harden (21 pts, 4 asts), Kawhi Leonard (15 pts à 5/14) et Russell Westbrook (8 pts, 6 rbds, 3 asts), continuent d'être expérimentés ensemble par Ty Lue, qui continue d'insister en dépit de 6e défaite dans la besace contre une équipe qui jouait à nouveau sans son meneur Jamal Murray.

- Les Lakers ont poursuivi leur marche en avant en dominant facilement Memphis, le cancre de l'Ouest. D'Angelo Russell (24 pts), Rui Hachimura (23 pts) et Anthony Davis (19 pts, 11 rbds, 6 blks) ont permis à LeBron James (16 pts, 9 rbds en 23 min) de ne pas avoir à puiser dans ses réserves. Les Lakers sont toujours invaincus (5-0) à domicile. Pendant ce temps-là, Jaren Jackson Jr a shooté à 3/16...

- New Orleans a fait un réveil fracassant lors de la venue des Mavs. Luka Doncic et les siens se sont plaint du parquet des Pelicans, trop glissant et irrégulier à leur goût, mais ça ne peut pas totalement expliquer pourquoi Dallas avait l'air si désengagé et dépassé, au point d'être à -29 au début du 4e quart-temps. NOLA a mis fin à une série de 5 défaites de suite grâce aux belles performances du rookie Jordan Hawkins (25 pts) et de Brandon Ingram (25 pts), épaulés par l'apport puissant de Zion Williamson, qui a claqué quelques dunks bien sentis pour reprendre confiance.

- Les Nets ont accéléré en fin de match pour mettre Orlando hors d'état de nuire. Malgré l'absence de Ben Simmons, éloigné des terrains jusqu'à nouvel ordre, Brooklyn a trouvé les ressources pour se faire respecter à la maison, notamment avec un 36-18 dans le 4e QT, orchestré par le trio Dinwiddie-Bridges-Johnson, qui a compilé 70 points.

Les autres Français

- Théo Maledon était titulaire pour les Hornets lors de la venue de Miami. Malheureusement le Français, qui accompagnait LaMelo Ball, n'a pas été très en vue : 2 pts, 3 asts, 3 rbds à 0/5. Le Heat a enregistré sa 6e victoire de suite et Jimmy Butler sa meilleure prestation offensive depuis le début de la saison avec 32 points, aidé, notamment, par le rookie Jaime Jaquez Jr (17 pts).

- Killian Hayes a été l'un des rares joueurs des Pistons à finir avec un +/- positif (+12), lors de la 9e défaite consécutive de Detroit, à domicile contre Atlanta. Le meneur français a apporté 8 points, 5 passes, 2 contres et 1 interception à 3/8 en 23 minutes.

- On attendait le Thunder-Spurs avec impatience, notamment pour le duel entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren, mais comme vous pouvez le lire en détails dans le compte-rendu habituel de Benjamin, OKC a oblitéré San Antonio avec un Shai Gilgeous-Alexander au four et au moulin (28 points, 7 interceptions) et un Wembanyama en difficulté offensive (8 pts à 4/15, 14 rbds, 2 blks). Holmgren a lui aussi été discret, en tout cas par rapport à ses standards du début de saison (9 pts, 7 rbds, 3 asts).

- Rayan Rupert (1 point) a joué 3 minutes pour les Blazers lors du déplacement à Salt Lake City. Le Jazz a étouffé Portland tout en confiant ses assauts offensifs à Jordan Clarkson (30 pts) et Lauri Markkanen (21 pts, 9 rbds) pour un succès relativement serein.