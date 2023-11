Le naufrage des Spurs éclipse le duel Wembanyama vs. Holmgren

DE NOTRE CORRESPONDANT À SAN ANTONIO — Les Spurs ont subi une violente défaite contre le Thunder ce mardi (123-87), reléguant au second plan le face-à-face entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren.

Huit points pour Victor Wembanyama, neuf pour Chet Holmgren. Présenté comme le commencement d’une grande rivalité en NBA, le duel des titans n’a simplement pas eu lieu. Le naufrage collectif des Spurs, défaits de 36 points par le Thunder (123-87) ce mardi, a englouti tout le reste.

Le désastre était tel que TNT, la chaîne chargée de la retransmission, a interrompu la rencontre avant le coup de sifflet final. « Wemby » et ses coéquipiers ont signé leur troisième plus grosse défaite de la saison, la sixième consécutive. Ils ont enregistré le deuxième plus grand nombre de ballons perdus depuis la reprise de la NBA (24), ne tombant qu’à une unité du record qu’ils ont eux-mêmes établi deux semaines plus tôt (25). Ils ont également fini avec leur deuxième pire taux de réussite aux tirs de l’exercice en cours (38,7 %). Une véritable marée noire.

« J’ai conscience que c’est une jeune équipe, mais il y a deux choses qui doivent changer », a plaqué Gregg Popovich à la fin de la rencontre. « Premièrement, il faut en avoir marre de se faire botter les fesses. Deuxièmement, il faut comprendre que c’est un match de 48 minutes. Nous avons joué 22 bonnes minutes en première mi-temps […] Pendant d’autres matches, nous avons bien joué du début à la fin. Ce manque de régularité est dérangeant et décevant. »

Pour la première fois, Victor Wembanyama n’a pas franchi la barre des dix points. Seuls quatre de ses quinze tirs ont trouvé le filet, aucun derrière la ligne à trois points, sans l’ombre d’un lancer franc. Il n'a pas inscrit un seul panier en seconde période. Son nouveau record personnel de rebonds (14) apparaît comme une consolation dérisoire. Son affrontement contre Holmgren ne tenant pas ses promesses, c’est Shai Gilgeous-Alexander, avec une performance éblouissante de 28 points, 6 rebonds et 5 passes en 28 minutes, qui a illuminé le parquet — très, voire trop bleu — d’Oklahoma City.

Malgré une défense correcte sur les nombreuses transitions adverses, provoquées par leurs pertes de balle, San Antonio a pris la foudre près du cercle (26/30 aux tirs pour le Thunder) et un déluge de trois points (15/38). En attaque, sécheresse pour les Spurs : une efficacité en dessous de tout, une maladresse criante et un nombre de lancers francs anecdotiques. L’absence de Keldon Johnson (genou) et de Tre Jones (ischiojambiers) est un prétexte trop maigre pour justifier cette contre-performance.

L’équipe n’en est pas à sa première fois. Elle est devenue, ce mardi, la deuxième de l’histoire de la NBA à cumuler trois défaites d’au moins 30 points lors de ses 11 premières rencontres, et la première en 33 ans. Ce ne sera probablement pas la dernière non plus. Entre l’inexpérience des joueurs et les expériences conduites par le staff, la patience reste le maître mot.

« Ça va être un projet à long terme et nous expérimentons », a reconnu Victor Wembanyama, interrogé à propos de l’approche patiente de Gregg Popovich. « Mais ce que j’aime, c’est quand nous gagnons, donc nous avons beaucoup d’ajustements à faire. »

