L’actrice star de Squid Game s’inspire de Kobe et LeBron

Depuis sa sortie sur Netflix, la série Squid Game est devenue un phénomène mondiale et le meilleur lancement de l'histoire de la plateforme. En NBA, on a même vu LeBron James et Anthony Davis discuter entre eux de la fin de la première saison au moment de se relayer en conférence de presse. Donovan Mitchell et d'autres ont tweeté leur engouement pour ce show coréen ces derniers jours.

Figurez-vous que si certains joueurs NBA sont obsédés par Squid Game, l'inverse est aussi étonnamment vrai. HoYeon Jung, l'actrice sud-coréenne devenue une superstar au pays en l'espace de quelques jours grâce à sa prestation dans la série, a évoqué dans Vogue Korea sa passion pour le basket et pour certains joueurs NBA.

Celle qui incarne l'intrigante n°67, Kang-Sae Byok, est une grande fan de Kobe Bryant, dont elle s'inspire au moment de tourner des scènes complexes.

"Avant de tourner une scène difficile, je regarde à chaque fois des highlights de Kobe. Ca me permet de me mettre dans une mentalité de tueuse. Je pense que chaque acteur devrait en faire de même", a expliqué la jeune femme.

Jung a également avoué être en admiration devant LeBron James et les Los Angeles Lakers.

"Je pense que le monde a besoin de LeBron James. A chaque fois que je le regarde jouer au basket, mon humeur change en bien".

Le basket n'est pas du tout présent dans Squid Game, mais on vous recommande quand même de céder à la tentation. Si vous avez plus de 16 ans et êtes prêts à être challengés psychologiquement, bien sûr...

