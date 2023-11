L’adresse du Thunder contre Portland : du jamais vu depuis 25 ans

Il y avait un monde d'écart entre OKC et Portland cette nuit. La très large victoire du Thunder (+43) a été le théâtre d'un succès parmi les plus spectaculaires depuis 25 ans en termes d'adresse. Depuis 1998, à une époque où le volume de tirs était évidemment moins important, particulièrement à 3 points, jamais une équipe n'avait shooté à au moins 60% au global, 60% à 3 points et 100% sur la ligne.

C'est ce qu'a fait le groupe de Mark Daigneault, emmené par les 28 points de Shai Gilgeous-Alexander et un 22/36 à 3 points du plus bel effet. Oklahoma City a fait à peu près comme si les Blazers ne défendaient pas - ce qui n'est pas si loin d'être vrai - et a shooté à 60.5% (49/81) au global, 61.1% à 3 points et 100% (14/14) sur la ligne.

Un récital qui a poussé Chauncey Billups à admettre la différence de niveau entre son équipe et celle de Daigneault.

“Ils nous ont battu de toutes les manières dont il était possible de battre quelqu'un dans ce match", a applaudi Billups.

Le Thunder était en back to back, ce qui ne l'a pas empêché de proposer cette prestation impressionnante et de confirmer son intéressant début de saison à l'Ouest.

