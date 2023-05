L’agent de Dillon Brooks s’en prend à Shams Charania

L'agent de Dillon Brooks et JJ Redick pensent que si le joueur a été dépeint comme responsable de l'élimination des Grizzlies, c'est à cause des médias et d'un célèbre journaliste en particulier.

L'annonce de la séparation à venir entre Dillon Brooks et les Memphis Grizzlies a été un peu brutale. Depuis, des éléments qui expliquent que le turbulent arrière et la franchise aient décidé de passer à autre chose ont été apportés, notamment les exigences financières du joueur, qui chercherait un contrat à 25 millions de dollars par an. Finalement, ce n'est pas la séparation qui a surpris, mais plutôt le timing et les termes employés dans l'information relayée par Shams Charania de The Athletic. On pouvait y lire que les Grizzlies ne voulaient conserver Dillon Brooks "en aucune circonstance", ce qui pouvait laisser penser que le Canadien servait un peu de bouc émissaire et avait été jeté sous les roues du bus par sa franchise.

A en croire son agent, Mike George, le malaise né de cette information vient surtout de Shams Charania.

"Shams Charania est le n°1 pour répandre de fausses informations et attaquer les joueurs. Je suis abasourdi que des joueurs continuent de parler à ce mec".

Le camp de Dillon Brooks et les Grizzlies nient être la source du journaliste. Sur ESPN, JJ Redick en a ajouté une couche en affirmant que la formulation du tweet et les déductions faites par les gens étaient à l'origine de cette perception qui peut desservir le futur free agent.