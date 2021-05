Lakers : Un titre enfin célébré avec un moment tant attendu par les fans du Staples Center

Les Los Angeles Lakers tenait à ce que ce moment si particulier reste spécial, même avec l’épidémie de COVID-19 qui perturbe le monde entier. Alors ils ont attendu avant de révéler leur bannière de champion NBA. La dix-septième. Ils ont attendu qu’un nombre assez conséquents de fans puissent se rendre au Staples Center. Et c’est finalement hier soir, sept mois après le titre et cinq mois après la reprise, qu’ils ont savouré ce sacre avec le public.

« On avait dit qu’on ne hisserait pas cette bannière tant que vous ne seriez pas là. C’est votre moment », hurlait LeBron James au micro. « On vous aime et la conquête du doublé débute dans une semaine. »

Le King, blessé à la cheville, ne jouait pas hier soir mais il était évidemment là pour cette célébration. Avec donc 4000 spectateurs présents sur les 19 000 que peut accueillir le Staples Center. Un moment qui peut rappeler à ce groupe ce qu’il a accompli, et peut-être même créer un déclic. En tout cas, les Lakers l’ont emporté de justesse contre les Houston Rockets dans la foulée (124-122), histoire de bien finir la soirée.

