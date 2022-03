Comment les Lakers ont réussi à écœurer Jerry West

En plus d’être le logo de la NBA, Jerry West reste d’abord une figure emblématique des Los Angeles Lakers. L’un des meilleurs joueurs de tous les temps, d’une part, mais aussi un membre clé de la franchise californienne, sa seule équipe, pendant quatorze ans. Pour autant de sélections All-Star, plus de 1000 matches playoffs inclus et 27 points et quasiment 7 passes de moyenne sur l’ensemble de sa carrière.

Après avoir fait rêver les supporters de la cité des anges balle en main, West s’est muté en dirigeant extrêmement talentueux, celui à l’origine de l’arrivée de Kobe Bryant – et de Shaquille O’Neal – chez les mauves et ors. L’architecte d’une dynastie. Pour faire simple, une légende. Mais une légende qui ne peut plus encadrer l’organisation.

« Ce qui me déçoit le plus dans la vie, c’est ma relation horrible avec les Lakers. Je ne comprends toujours pas. Peut-être que j’aurais dû jouer ailleurs, quelque part où ce que j’ai fait serait apprécié à sa juste valeur. »

Difficile de connaître les raisons exactes de la brouille entre Jerry West – désormais consultant pour les Los Angeles… Clippers – et les Lakers. Sans doute parce qu’il en existe plusieurs. Il avait notamment très mal pris le fait que Jeanie Buss, l’actuelle propriétaire, l’écarte de son top-5 des personnalités les plus importantes de l’Histoire de la franchise.

West estime aussi que son fils s’est fait licencier, après plus de dix ans au sein de l’organigramme, justement en raison de ses querelles personnelles avec le management. Mais le coup de grâce est venu au moment où les Lakers ont décidé de lui retirer ses tickets annuels, pourtant promis par le défunt Jerry Buss.

« Ils ont juste envoyé un SMS froid à ma femme. Personne n’a eu le courage de m’appeler. Et j’aime les Lakers. J’aime les voir au sommet, c’est bon pour le basket. Je suis fier de ce que j’ai accompli là-bas. Mais des fois, on vous traite comme de la merde. »

C’est quand même dommage et triste de voir une franchise ternir ses relations avec l’un de ses joueurs cultes.

