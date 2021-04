Altercation Lakers-Raptors : Les sanctions tombent

« Une prise de catch. » C’est comme ça que Dennis Schröder résumait en substance la manière dont OG Anunoby l’a envoyé au sol lors du match gagné par les Los Angeles Lakers contre les Toronto Raptors (110-101) mardi dernier. Bien évidemment, l’Allemand et ses camarades n’ont pas apprécié. Particulièrement Montrezl Harrell, qui s’est précipité pour venir défendre son coéquipier en se jetant dans la meute.

Bousculade entre les Raptors et les Lakers : Deux joueurs éjectés

Pas de bagarre, pas de coups échangés, heureusement, mais un attroupement général et quelques poussettes. Avec finalement les expulsions d’Harrell et Anunoby. Aujourd’hui, les sanctions tombent. La NBA ne comptait pas en rester là et elle a donc infligé un match de suspension à Fred VanVleet, DeAndre Bembry (Raptors) et Talen Horton-Tucker (Lakers) pour leur implication dans cette histoire.

C’est une simple application du règlement : en effet, les trois joueurs ont quitté le banc de touche au moment de l’altercation. L’ironie, c’est qu’OG Anunoby et Montrezl Harrell ont simplement écopé d’une amende, respectivement 30 000 et 20 000 dollars. Schröder a déjà promis de payer celle de son coéquipier.