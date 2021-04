Bousculade entre les Raptors et les Lakers : Deux joueurs éjectés

Les Los Angeles Lakers et les Toronto Raptors ne vivent certainement pas leur meilleure saison. Les premiers sont dans l’inquiétude suite aux blessures sérieuses de leurs deux patrons, LeBron James et Anthony Davis, tandis que les seconds sont à la peine depuis le mois de décembre. Les nerfs sont donc parfois un peu à vif. Et les esprits se chauffent rapidement. Comme hier soir, avec ce moment de tension entre les deux équipes.

Ça a commencé avec un accrochage entre Dennis Schröder et OG Anunoby. Ce dernier a fait tomber le meneur allemand, ce qui a provoqué la réaction des joueurs californiens. Plusieurs d’entre eux sont venus à la rescousse. Un début de mêlée générale mais sans coups. Quelques poussettes. Une bousculade. Acteurs principaux de la révolte, Anunoby et Montrezl Harrell ont alors tous les deux été éjectés par les arbitres.

The Lakers and Raptors had to be separated after a physical play between Dennis Schröder and OG Anunoby.

Anunoby and Montrezl Harrell were ejected from the game. pic.twitter.com/hBNxjGyWWv

