Quelques statistiques très inquiétantes pour les Lakers

Les Los Angeles Lakers ont besoin de temps. C’est ce que ne cesse de répéter leurs supporters les plus optimistes, qui s’attendent à ce que leur équipe favorite finisse par trouver la bonne formule d’ici le printemps prochain. Il est vrai que le bilan peu flatteur de la franchise californienne – 9 victoires, 10 défaites – n’a rien de dramatique à ce moment de l’année. Ce qui compte, c’est de jouer le mieux possible à l’approche des playoffs.

Mais les Lakers ont-ils vraiment le temps ? Une saison régulière, ça passe vite. Et surtout, ils partent de loin. Très loin. Même si les joueurs de Frank Vogel venaient à relever la barre, leurs performances actuelles sont inquiétantes. Quelques mois ne suffiront peut-être pas à gommer autant de lacunes.

The Lakers are 9-10. They are:

24th in net rating

25th in offensive rating

20th in defensive rating

28th in points allowed

29th in turnovers per game

20th in threes per game

They have trailed by 25+ points in 1/3 of their games this season. pic.twitter.com/WjyPWqcO8i

— StatMuse (@statmuse) November 24, 2021