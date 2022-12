Les Los Angeles Lakers vont-ils s'activer ? Depuis plusieurs mois, tous les regards se portent sur cette franchise, qui se doit de bouger pour nourrir des ambitions. Parmi les rumeurs, on retrouve Russell Westbrook, Kendrick Nunn, Patrick Beverley et surtout les deux choix (2027 et 2029) au premier tour de la Draft NBA.

Ces deux picks ont une belle valeur et les Angelenos sont réticents à l'idée de les sacrifier. Mais très clairement, pour effectuer un mouvement majeur, Rob Pelinka va devoir accepter de les intégrer à un deal.

Et justement, selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les Lakers se montrent directs à ce sujet : les Californiens n'échangeront pas leurs picks sans avoir l'assurance de récupérer un All-Star.

Une position plutôt logique de la part de Pelinka. En montant un trade avec les deux picks, il ferait clairement "all-in". Il s'agirait même du sacrifice ultime de l'avenir de la formation. Avec un tel mouvement, Los Angeles aurait donc l'objectif de viser le titre NBA.

Et pour cela, il faudra du lourd afin d'épauler Anthony Davis et LeBron James. Est-ce qu'il peut trouver son bonheur sur le marché ? Il se murmure que l'arrière des Chicago Bulls DeMar DeRozan pourrait se retrouver disponible...

