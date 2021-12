Les Lakers ont trois cibles en tête pour tenter de se relancer

Jusqu'à la deadline des trades, les Los Angeles Lakers risquent de se retrouver au cœur de l'actualité. Pourquoi ? Car avec le début de saison décevant de cette équipe, des mouvements sont attendus pour renouveler l'effectif.

Alors que le départ de Rajon Rondo vers les Cleveland Cavaliers semble imminent, les Angelenos vont également s'activer dans le sens des arrivées. Et les rumeurs ont d'ailleurs déjà commencé avec Ben Simmons (Philadelphia Sixers) ou encore Jerami Grant (Detroit Pistons).

Mais il semble difficile (impossible ?) pour les Lakers de passer à l'offensive sur ces deux dossiers. De son côté, le journaliste de The Athletic John Hollinger a balancé trois cibles "plus crédibles" pour les Californiens : Norman Powell (Portland Trail Blazers), Derrick White (San Antonio Spurs) et Marcus Smart (Boston Celtics).

Sur le papier, les trois hommes ne seront pas simples à recruter. Concernant Powell et White, on a du mal à imaginer les Blazers et les Spurs accepter un deal avec les Lakers, limités par rapport aux propositions possibles.

Pour Smart, les Celtics ont parfois envisagé de l'échanger. Mais il ne s'agit plus vraiment de la tendance. En tout cas, les Lakers étudient plusieurs profils. Et ça devrait bouger dans les semaines à venir...

