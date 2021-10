Lamar Odom a battu l’ex de J-Lo, 20 cm de moins, avec des Kyrie aux pieds

On préférerait voir Lamar Odom couler des jours tranquilles sans prendre trop de risques pour sa santé, mais l'ancien joueur des Lakers a d'autres idées en tête. Actionnaire du programme Celebrity Boxing, Odom a disputé - et gagné - son deuxième "combat" en carrière ce week-end.

L'ex-champion NBA avait battu l'artiste Aaron Carter, 1,82m, il y a quelques mois. Il n'a pas visé beaucoup plus grand dimanche, puisque c'est l'ancien mari de Jennifer Lopez, le chef cubain Ojani Noa, 47 ans et 1,85m, qui a mordu la poussière lors de leur opposition. On ne peut pas dire qu'Odom, qui a combattu avec des Kyrie au pied, ait beaucoup souffert...

Puristes du noble art, passez votre chemin. Au niveau qualité des coups donnés et élégance, le spectacle est assez pathétique. D'un côté, on aimerait que Lamar Odom affronte un adversaire qui s'approche un peu de ses 2,05m pour avoir une chance de le toucher. De l'autre, Odom a tellement pris cher dans sa vie et est déjà un miracule au niveau cérébral qu'on n'a pas tellement envie de le voir se mettre en danger...

Lamar Odom is out here beating up one of JLO’s ex-husbands pic.twitter.com/zapTHEac5o — Robert Littal BSO (@BSO) October 3, 2021

