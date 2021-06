Lamar Odom explose Aaron Carter dans un combat ridicule

Lamar Odom revient de tellement loin, qu'on aimerait quand même le voir plutôt faire des activités calmes et en lien avec le basket. Ou en tout cas qui ne mettent pas trop en péril son image et sa santé. Un combat de boxe, même contre un type qui mesure 25 centimètres de moins que lui (1,83 m contre 2,08 m) et a plus d'expérience dans la musique que sur le ring, c'est quand même moyen...

Toujours est-il que l'ancien joueur des Los Angeles Lakers a affronté le chanteur/rappeur/acteur/danseur Aaron Carter et... disons que l'écart de taille et de poids s'est fait sentir, mais pas dans le même sens que pour le combat entre Floyd Mayweather et Logan Paul.

Lamar Odom a gagné sur KO technique au 2e round, après avoir traité son adversaire comme un punching ball. Espérons au moins qu'il ait pu renflouer son compte en banque de manière significative grâce à cette mascarade.

Lamar Odom vs Aaron Carter might be the weirdest fight I've ever watched pic.twitter.com/NueX6JtC2R — Troydan (@Troydan) June 12, 2021

Ce week-end, difficile de savoir ce qui était le plus ridicule entre le combat de Lamar Odom et... ça.

