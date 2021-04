Pendant un moment, on a cru que c’était une « fake news ». Trop gros pour être vrai. Trop beau. Enfin, trop drôle, surtout. Puis l’anecdote provient bien des mémoires de Lamar Odom. Ce n’est donc pas une rumeur rapportée. Mais bien une info délivrée par l’ancien champion NBA : il a utilisé un faux pénis pour esquiver un contrôle anti-dopage. Alors, de suite, on veut savoir comment. Pourquoi. L’histoire remonte à 2004. Un peu avant les Jeux Olympiques d’Athènes. Il venait d’être sélectionné dans l’équipe pour la compétition en Grèce.

« La joie d’être nommé dans le groupe a vite laissé place à l’anxiété quand un dirigeant m’a informé que je devais passer un test anti-dopage avant de rejoindre l’équipe. J’ai reçu un appel de Team USA pour me prévenir que quelqu’un viendrait chez moi faire le test dans les prochains jours…

Il n’y avait aucune chance que je m’en sorte. J’avais fumé de la marijuana tous les jours cet été là. C’était la panique », raconte Lamar Odom. « On a commencé à taper ‘faux pénis’ sur Google. Et on a étudié les différentes manières d’esquiver un contrôle anti-dopage. »