LaMarcus Aldridge, le superbe discours de Chris Bosh

Jeudi, LaMarcus Aldridge a annoncé la fin de sa carrière. Récemment signé par les Brooklyn Nets, l'intérieur de 35 ans rêvait d'un titre NBA. Mais finalement, son corps a dit stop. Victime d'un problème cardiaque, l'ancien des San Antonio Spurs a pris la décision de partir à la retraite.

Une fin de carrière qui rappelle bien évidemment celle de Chris Bosh. En février 2016, l'ex-intérieur du Miami Heat avait été obligé d'arrêter de jouer. La raison ? Des caillots de sang dans sa jambe. Malgré une vraie envie de revenir, il n'a jamais pu faire son retour sur les parquets.

Et sans surprise, Bosh a été touché par le cas Aldridge.

"Il s'agit d'une décision difficile à prendre. Il reste ainsi seul au milieu de la saison... En réalité, je ne peux même pas dire qu'il s'agit d'une décision que j'aurais été capable de prendre. De mon côté, même en apprenant ma situation médicale, qui a conduit à ma propre retraite, j'ai essayé de continuer de jouer.

Il faut des nerfs pour risquer ta vie afin de jouer au basket, mais il faut un vrai courage pour mettre ça de côté car tu as une famille à protéger", a salué Chris Bosh pour The Last Chip.