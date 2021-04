LaMarcus Aldridge contraint de prendre sa retraite !

Terrible nouvelle en provenance de Brooklyn. LaMarcus Aldridge, qui s'était engagé avec les Nets il y a quelques jours dans l'espoir de décrocher la première bague de champion de sa carrière, a annoncé qu'il prenait sa retraite avec effet immédiat. L'intérieur de 35 ans a expliqué dans un communiqué que les médecins avaient détecté chez lui un problème cardiaque. L'ancien All-Star des Portland Trail Blazers et des San Antonio Spurs a choisi de ne pas prendre de risques après une alerte survenue cette semaine.

"Je vous écris aujourd'hui avec le coeur lourd. Lors de mon dernier match, j'ai joué alors que mon rythme cardiaque était irrégulier. Plus tard dans la soirée, cela a empiré et je me suis inquiété. Le lendemain, j'ai expliqué mon souci à l'équipe et on m'a transporté à l'hôpital pour des examens. Même si je vais mieux aujourd'hui, ce que j'ai ressenti ce soir-là était l'une des choses les plus effrayantes que j'ai pu connaître dans ma vie.

J'ai pris la décision de prendre ma retraite. Pendant 15 ans, le basket a été ma priorité. Il est désormais temps de me consacrer à ma santé et ma famille. Je suis reconnaissant envers ce jeu qui m'a tout donné : de grands souvenirs, des hauts et des bas, et des amitiés qui dureront pour toujours.

Je remercie Portland d'avoir drafté un gamin maigre du Texas et de lui avoir donné sa chance. La ville de Portland m'a offert des années inoubliables et restera pour toujours dans mon coeur.