La signature de LaMarcus Aldridge aux Brooklyn Nets a beaucoup fait parler. Après son buy-out avec les San Antonio Spurs, l'intérieur semblait promis au Miami Heat... puis il a changé d'avis. Séduit par la possibilité de jouer le titre, il a rejoint l'armada des Nets.

Une nouvelle qui a fait grincer quelques dents en NBA. Certains ont même crié au scandale après les récents renforts obtenus par Brooklyn, qui a également signé Blake Griffin. Et forcément, dans ce contexte, les débuts de LMA étaient très attendus.

Alors attention, on va réaliser une mise au point dès maintenant : il n'est absolument pas question de s'emballer sur l'éventuel apport du vétéran de 35 ans aux Nets après seulement un match. Mais par contre, il faut savoir reconnaître que ses débuts sont plutôt prometteurs.

LaMarcus Aldridge a déjà un impact

La nuit dernière, les Nets l'ont donc emporté face aux Charlotte Hornets (111-89). Un succès facile face à un adversaire peu inspiré. Même sans Kevin Durant et James Harden, blessés, Brooklyn n'a pas eu besoin de forcer pour s'imposer.

En leader, Kyrie Irving a surtout fait jouer son équipe. Et dans ce contexte, Aldridge en a profité pour se signaler. En 30 minutes, l'ex-star des Portland Trail Blazers a ainsi compilé 11 points, 9 rebonds et 6 passes décisives.

Sa copie n'a pas été parfaite, à l'image de son 4/10 aux tirs, mais son apport a été réel. Avec sa présence au poste haut, LMA reste capable d'avoir un impact intéressant. Aligné dans un rôle de pivot, il a rapidement trouvé ses marques.

"Je prends du plaisir à jouer mon jeu, à être sur le parquet. Les choses étaient faciles pour moi. Ils m’ont tout de suite donné ma chance, je suis au cœur du jeu, je prends des décisions. Donc je profite et je suis simplement moi actuellement", a savouré LaMarcus Aldridge pour TNT.

Avec les absences de Durant, Harden et même de Blake Griffin ou encore DeAndre Jordan, le natif de Dallas avait aussi un terrain propice pour s'exprimer.

All-around performance for @aldridge_12 in his @BrooklynNets debut! 🔥 11 PTS | 9 REB | 6 AST | 2 STL pic.twitter.com/6Gk36C73lu — NBA (@NBA) April 2, 2021

Blake Griffin a retrouvé des cannes, les Nets se frottent les mains

A voir avec le groupe au complet...

Car si les débuts de LMA sont réussis, il n'a pas vraiment débuté avec les Nets dans le rôle qui sera le sien dans les semaines à venir. Sur cette partie, il a tout de même souvent été servi au poste. Irving, probablement pour le mettre en confiance, l'a beaucoup cherché. Tout comme ses autres partenaires.

Mais la donne sera forcément différente au moment du retour des stars, Durant et Harden. Avec le "Big Three", Aldridge va devoir s'adapter. Et même moins trouvé, il devra avoir cette capacité à rester investi. Et à sanctionner le moindre tir ouvert.

"Ce soir, le message était clair : joue simplement ton jeu, sois présent, prend tes tirs. Je joue simplement mon jeu, je suis vraiment confiant. Avec Kyrie et tous les gars, je vais avoir des tirs faciles. Donc je suis impatient de continuer comme ça, en étant juste moi", a-t-il continué.

Pas venu à Brooklyn pour être "un All-Star", LaMarcus Aldridge va jouer avec l'esprit libéré. En tout cas, il a démontré sur ce premier match sous ses nouvelles couleurs, qu'il avait encore du basket.

S'il parvient donc à s'ajuster à "un rôle de l'ombre", il sera effectivement une recrue précieuse pour Brooklyn. Et les autres franchises pourront dire qu'elles avaient raison de pester contre sa signature aux Nets...

“Trying to find my spots to help these guys be better...I thought tonight was perfect.” -@aldridge_12 pic.twitter.com/fRpjePfkoz — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 2, 2021

