Les Los Angeles Lakers et les Brooklyn Nets sont les deux grands vainqueurs de la trade deadline. En récupérant respectivement Andre Drummond, et LaMarcus Aldridge et Blake Griffin, pour pas grand-chose, ils ont sérieusement renforcé leur effectif. Et montré les limites d’un système qui agace les plus petits marchés.

Ça semble être la norme dans tout système économique en ce moment. Les riches deviennent de plus en plus riches. Et les plus pauvres doivent redoubler d’efforts, avoir de la chance et/ou frôler la perfection pour s’arracher à leur condition. Comme dans tant d’autres domaines, en NBA la méritocratie est souvent une grande illusion.

Loin de nous l’idée de pleurer pour des proprios et des équipes qui ont la chance de brasser des centaines de millions de dollars. Mais le fait est qu’il est de plus en plus compliqué pour les équipes des petits marchés de rivaliser avec les équipes les plus fortunées.

Cette trade deadline NBA vient d’en donner une énième preuve. En cause : les buyout. Chaque année, des équipes essaient de se débarrasser via un trade d’un vétéran grassement payé dont elles ne veulent plus. Et quand elles ne trouvent pas de deal avec une autre team, elles rachètent son contrat via un buyout.

Le joueur accepte une baisse (généralement légère) de rémunération, son club lui paie le reste de son contrat et le libère. Il est ainsi libre de signer pour le salaire veteran minimum, en plus donc de l’argent perçu de son gros contrat racheté. Il peut choisir de signer pour n’importe quelle équipe.

Et à ce jeu-là, c’est très souvent les grosses écuries qui en tirent profit. Ces joueurs préfèrent rejoindre un prétendant au titre, ravi de se renforcer à moindre coût.

« Les joueurs qui entrent sur le marché du buyout ne vont regarder que les équipes prétendantes au titre », assure un GM travaillant sur un small market dans un sujet d’Howard Beck sur les buyouts . « Et la plupart du temps, historiquement, leur préférence a été d’aller vers les équipes sur les plus gros marchés. Et ça donne la possibilité à ces équipes d’ajouter des joueurs sur des contrats minimaux qu’ils n’auraient pas été capables d’avoir normalement. »

Dernier exemple en date : le meilleur rebondeur de la NBA, Andre Drummond, débarque aux Los Angeles Lakers. Il continuera à enquiller les rebonds comme les millions, mais ça ne coûtera rien aux Lakers. Ou presque : moins de 800.000 dollars - et encore moins pour la comptabilité par rapport au salary cap - pour un joueur qui en percevait plus de 28 millions :

The contract for Andre Drummond in Los Angeles is the amount- $794,536- that he gave back in his buyout with the Cleveland Cavaliers.

The Lakers will have a $554,988 cap hit.

The Lakers are $954,349 below the hard cap and have enough room to sign a 15th player.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) March 28, 2021