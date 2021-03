Blake Griffin rejoint Brooklyn, un All-Star de plus aux Nets !

L’armada des Brooklyn Nets vient de prendre une étoile de plus. Une étoile proche de s’éteindre, certes, mais une étoile tout de même. Blake Griffin, ancien All-Star, rejoint donc Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving et surtout son ami DeAndre Jordan à New York. Il complète ainsi un effectif chargé en talents et armé pour aller très, très loin en playoffs. ESPN annonce qu'il signe pour la fin de saison, le tout au minimum vétéran.

Blake Griffin est libre ! Qui pour relancer « Quake » ?

Libre de tout contrat après avoir été libéré par les Detroit Pistons, Griffin avait l’embarras du choix entre de nombreux candidats au titre. Mais il s’est donc tourné vers les Nets, où il retrouvera Jordan avec qui il a joué pendant de nombreuses saisons aux Los Angeles Clippers. Il sera d’ailleurs la doublure de son ancien coéquipier. Les coaches new-yorkais le voient effectivement comme un pivot dans une configuration small ball en sortie de banc.

Blake Griffin, 31 ans, n’est plus que l’ombre du joueur très athlétique qui sautait par-dessus les défenses adverses pendant toutes les premières années de sa carrière. Les blessures ont sérieusement limité l’intérieur, qui évolue maintenant essentiellement dans le périmètre. Mais ça reste un basketteur complet capable d’apporter du scoring et de la création. Il compile 12,3 points, 5,2 rebonds et 3,9 passes depuis le début de la saison.

Ce n’est certainement pas son arrivée qui résoudra les lacunes défensifs dont souffrent les Nets. En revanche, leur attaque, déjà historique, prend encore plus de poids. Mais Steve Nash aura tout de même intérêt à ne pas écarter de sa rotation le prometteur Nicolas Claxton, excellent en sortie de banc ces dernières semaines et sans doute plus solide que Griffin à ce stade de leur carrière respective.

Néanmoins, « Quake » peut sans doute avoir un impact à Brooklyn. Même mineur. Il sera dans un autre rôle, avec moins de minutes et donc moins de responsabilités. Mais il est à même de faire la différence sur quelques séquences ou quelques matches en playoffs. Vu le prix, ça vaut le coup d’essayer.