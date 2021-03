Blake Griffin est libre ! Qui pour relancer « Quake » ?

Blake Griffin n'est plus que l'ombre du phénomène athlétique et du All-Star qu'il était il y a encore quelques années chez les Los Angeles Clippers. Néanmoins, il lui reste encore assez de basket et de talent pour trouver un employeur un peu plus ambitieux à court terme que les Detroit Pistons. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Blake Griffin et la franchise du Michigan sont tombés d'accord pour se séparer au moyen d'un buy-out.

Griffin, auquel il reste un an de contrat et une player option, continuera donc d'être rémunéré par Detroit, tout en ayant la possibilité de s'engager ailleurs dans les prochains jours.

Selon Woj, les équipes qui se sont déjà renseignées auprès de Griffin et de ses représentants sont Brooklyn, Golden State, Miami et Portland.

Il y a quelques jours, on vous avait listé les pistes qui nous semblaient les plus plausibles pour relancer "Quake", qui fêtera ses 32 ans dans quelques jours. Les Sixers, les Knicks, le Thunder, les Suns, les Nuggets et le Heat vont-ils se bouger dans les prochains jours pour profiter de la disponibilité de Blake Griffin à moindre frais.

