Blake Griffin devrait quitter les Detroit Pistons et nous avons listé six équipes susceptibles de l'aider à relancer sa carrière.

Aucune équipe ne voudra se séparer du moindre atout pour Blake Griffin. Pas même un second tour de draft. La valeur de l’ancien All-Star est proche de zéro – et même inférieure à zéro – sur le marché. Si les Detroit Pistons tenaient absolument à transférer, ils devraient même sans doute ajouter des tours de draft ou des jeunes joueurs pour convaincre une autre franchise de récupérer leur vétéran.

Ça n’arrivera pas, bien entendu. Griffin est désormais écarté du groupe en attendant que ses représentants et les dirigeants trouvent une solution pour son avenir immédiat. Mais soyons clairs : il s’agira d’un buyout. Sauf que sa sortie n’est pas facile à négocier, avec 36 millions dus cette saison et 39 la suivante. Ce qui contribue à le rendre intransférable.

Mais si jamais le joueur de 31 ans acceptait de sacrifier une partie de la somme pour vite rebondir ailleurs, quelques formations se montreront intéressées. Nous en avons listé six que nous imaginons à même de le relancer. Tour d’horizon.

Philadelphia Sixers

Premiers à l’Est, les 76rs rêvent du titre. Et les candidats n’ont jamais assez de bons joueurs. Il y a toujours de la place pour un basketteur talentueux. Blake Griffin est lent, usé, fatigué, mais il est doué. Et c’est peut-être aussi ce qu’il manque à Philly. Un peu de skills. De playmaking en sortie de banc. En effet, les deux seuls créateurs de l’équipe sont Ben Simmons et… Shake Milton.

Avec son sens de la passe – encore 3,9 caviars de moyenne – Griffin peut guider les shooteurs de la deuxième unité. Les Furkan Korkmaz, Milton, etc. En revanche, ce serait sans doute sur un petit temps de jeu et selon les match-ups. Difficile de l’imaginer au côté de Dwight Howard par exemple. Par contre, le voir en « meneur » d’un groupe plus petit qui joue vite (même s’il n’est plus aussi mobile), ça peut le faire contre certains adversaires.

New York Knicks

Le Julius Randle d’aujourd’hui présente quelques similitudes avec le Blake Griffin d’autant. Moins explosif, moins dunkeur, bien sûr, mais complet, bestial. Les Knicks peuvent toujours miser sur le dédoublement de leur poste en calant Griffin derrière Topin (ou avec Topin). Bon, c’est vraiment moyen en fait. La défense en prendrait un coup et c’est l’un des points forts à New York cette saison. Mais Tom Thibodeau aime bien les joueurs qui brillaient en 2011 donc allez savoir…

Miami Heat

Les Floridiens peuvent le retaper. C’est l’un des meilleurs staffs de la ligue, notamment en matière de condition physique. Et le Heat a besoin d’expérience. Souvent perçu comme soft – injustement – Griffin est pourtant un guerrier sur de nombreux aspects. Il est courageux. Il peut être un atout intéressant en playoffs. Surtout que Miami sera encore une fois dans une position d’outsider.

Denver Nuggets

Un peu pour les mêmes raisons que les Sixers. Imaginez un duo Facundo Campazzo – Blake Griffin à la création, ça peut envoyer ! JaMychal Green aura la lourde tâche de compenser les lacunes défensives de son partenaire dans la peinture mais ce deuxième groupe peut vraiment faire des dégâts avec Michael Porter Jr en go-to-guy.

De toute façon, les Nuggets ne défendent pas. Tout pour l’attaque. Et « Quake » peut aussi faire la différence dans ce registre. Un pivot small ball et créateur sans avoir la pression de porter l’attaque.

Phoenix Suns

La réunion avec son ancien ennemi, aussi ex frère d’armes, Chris Paul ! Maintenant qu’ils ont pris de l’âge, les deux pourraient mettre leurs différends de côté. Avec même un coup de pouce de CP3 pour relancer la carrière de Griffin. Surtout que les Suns ont une carte intéressante à jouer à l’Ouest. Ils sont en position pour retrouver les playoffs, bien sûr, mais peut-être même pour passer un tour.

Oklahoma City Thunder

Chez lui, dans l'Oklahoma. Il quitterait une franchise en reconstruction pour une autre franchise en reconstruction... mais ce serait tout de même différent. Le Thunder sait former des joueurs. Mais aussi les relancer (Al Horford !). Alors, l'intérêt d'OKC est limité, au-delà d'apporter un nouveau coup de projecteurs sur un petit marché en faisant venir une star locale. Mais les dirigeants peuvent aussi le remettre d'aplomb pour ensuite le transférer ! C'est devenu l'une de leurs spécialités. Puis un vétéran comme Griffin ne ferait pas de mal dans l'effectif.