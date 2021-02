Blake Griffin écarté des Detroit Pistons, son trade arrive !

Blake Griffin n’a rien à faire aux Detroit Pistons. La franchise du Michigan est en reconstruction et elle laisse la place aux jeunes. L’ancien All-Star va fêter ses 32 ans, même s’il en paraît presque dix de plus, et il court désespérément après un niveau de jeu qui n’est plus du tout le sien. Il a besoin d’un autre rôle. D’une autre équipe. D’un autre scénario.

Mais les deux parties semblent l’avoir compris. Selon ESPN, le joueur et la franchise se sont mis d’accord pour le tenir à l’écart du groupe le temps de trouver une solution. L’idéal étant bien sûr un transfert.

« Je suis reconnaissant que les Pistons comprennent ce que je veux accomplir pour le reste de ma carrière et nous bossons ensemble pour trouver la meilleure sortie », confiait Blake Griffin.

Le transférer s’annonce très compliqué. Parce que les prétendants ne seront probablement pas nombreux. Les performances du bonhomme cette saison n’inspirent pas confiance. Il est lent et ses blessures lui ont fait perdre toute son explosivité. Il est devenu un joueur de périmètre, mais sans avoir les aptitudes pour défendre. Et sans aucune vitesse latérale.

Blake Griffin, qui a parfois des flashs du joueur qu’il était sur les terrains, tourne à 12,3 points, 5,2 rebonds et 3,9 passes depuis le début de la saison. Avec des pourcentages terribles : 36% aux tirs et 31% à trois-points. On voit mal quelle équipe pourrait être prête à se séparer d’un atout pour le récupérer. Surtout qu’il perçoit 36 millions cette saison et 39 la suivante.

Un buyout semble plus probable. Même si le joueur devra sans doute accepter de laisser beaucoup d’argent sur le côté dans ce cas. Il peut éventuellement rendre service à un candidat au titre avec un rôle limité en sortie de banc.

Blake Griffin est-il déjà complètement fini ?