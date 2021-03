Les gens trouvent les Nets cheatés, ça fait marrer Blake Griffin

Il y a un peu deux écoles en ce qui concerne le recrutement récent des Brooklyn Nets. Celle de ceux qui pensent que les Nets ont une équipe totalement et injustement cheatée. Et celle de ceux qui estiment que Blake Griffin et LaMarcus Aldridge sont au moins partiellement cramés et n'apporteront rien de bien fou au collectif coaché par Steve Nash.

L'un des principaux intéressés, Blake Griffin, a eu une réaction amusante en apprenant que beaucoup considèrent son arrivée et celle d'Aldridge quasiment comme de la triche.

LaMarcus Aldridge à Brooklyn, les Nets continuent leur collection de stars

"Voilà un an que j'entends que je suis mauvais. Et là, d'un coup, les gens se mettent à dire que ce n'est pas juste que j'ai rejoint Brooklyn. Je trouve que c'est assez drôle", a expliqué l'ancien All-Star des Clippers et des Pistons.

La vérité se situe sans doute un peu entre les deux visions. Si Brooklyn avait l'intention d'utiliser Blake Griffin et LaMarcus Aldridge sur des temps de jeux similaires à ceux qu'ils avaient à Detroit et San Antonio, ce serait probablement un bide. Mais quitte à avoir des role players utiles sur 10 à 15 minutes par match, autant qu'ils aient l'expérience et le talent de Griffin et Aldridge, non ?