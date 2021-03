LaMarcus Aldridge à Brooklyn, les Nets continuent leur collection de stars

On disait le Miami Heat en pole position dans le dossier LaMarcus Aldridge. En quelques heures, les choses ont apparemment changé. L'ancien intérieur des San Antonio Spurs, libéré le soir de la deadline via un buy-out, va s'engager avec... les Brooklyn Nets !

Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Aldridge a finalement opté pour le projet Brooklyn, pour rejoindre une équipe à laquelle une personne qui viendrait de se réveiller après cinq années de coma aurait du mal à croire. Le septuple All-Star va signer un contrat d'un an au salaire minimum pour un vétéran.

Chez les Nets, qui entendent le faire jouer poste 5 la majorité du temps, LaMarcus Aldridge fera équipe avec Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Blake Griffin et DeAndre Jordan, tous All-Stars ou anciens All-Stars. L'ex-ailier fort de Portland a certes 35 ans et n'a pas montré une combativité farouche ces derniers mois, mais son arrivée est un boost de plus pour les favoris de l'Est.

Les gagnants et les perdants de la deadline

Avant de demander à être libéré, LaMarcus Aldridge tournait à 13.7 points et 4.5 rebonds de moyenne chez les Spurs. Steve Nash ne devrait même pas lui demander autant en termes de production. Qu'il soit titulaire ou remplaçant de DeAndre Jordan, "LMA" devra sanctionner à mi et longue distance lorsque les défenseurs adverses seront trop concentrés sur les trois superstars pour le serrer de près.

Il faut noter que Brooklyn dispose encore d'un spot à utiliser éventuellement avec un joueur libéré de son contrat. A priori, si tout le monde revient à 100% physiquement, il n'y aura plus besoin de renforts.