Blake Griffin a retrouvé des cannes, les Nets se frottent les mains

Ce n'était que Houston, certes. Mais Blake Griffin a donné un aperçu de ce dont il était encore capable d'apporter à une équipe en NBA mercredi. Loin du basketteur "cramé" entrevu sur la fin de sa période avec les Pistons, le sextuple All-Star a été l'un des moteurs de la victoire des Nets face aux Rockets. En difficulté après la blessure de James Harden et toujours privés de Kevin Durant, Steve Nash a pu compter sur un excellent Kyrie Irving, mais aussi sur l'apport déterminant de Griffin en sortie de banc.

Avec 11 points à 4/5 (dont 2/3 à 3 points), 6 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et un impressionnant +23 de différentiel en sa présence sur le terrain, Blake Griffin a fait très exactement ce que Brooklyn attend de lui. De l'énergie, de la justesse et de l'expérience. Griffin a attaqué juste, passé juste et même dunké juste, alors que le moindre décollage semblait lui être pénible lors de ses dernières semaines à Detroit.

Depuis qu'il porte le maillot des Nets, l'ancien Clippers a dunké trois fois (le dernier en date, plutôt impressionnant, est ci-dessous). Soit trois de plus que sur ses 25 dernières sorties sous le maillot des Pistons.

Blake Griffin pour ses 25 derniers matchs chez les Pistons : 0 dunk. Blake Griffin en 5 matchs chez les Nets : 3 dunks. pic.twitter.com/FZddbgPz5c — AlleyOop360 (@AlleyOop360) April 1, 2021

Son tir semble bien en place et la compréhension de son rôle, évidemment derrière les trois options majeures que sont Durant, Irving et Harden, assez optimale sur la petite vingtaine de minutes qui lui est offerte tous les soirs. Si LaMarcus Aldridge est lui aussi dans de bonnes dispositions, on reparlera vite de ce recrutement éclair et à moindre frais.

Blake Griffin s'amusait il y a quelques jours d'entendre les gens dire que son arrivée était injuste alors qu'ils le qualifiaient de "fini" depuis un an. Steve Nash s'offusquait lui que l'on considère les Nets comme des tricheurs parce qu'ils avaient pu attirer des stars qui ne leur garantissait absolument pas la victoire.

Avant le début des playoffs, on devrait pouvoir observer ce que donneront, ensemble, tous ces joueurs au CV clinquant. A partir de là, on pourra se rendre compte du bienfondé des critiques ou non...