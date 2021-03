LaMarcus Aldridge, ses vérités sur son rôle aux Nets

Après son buy-out avec les San Antonio Spurs, LaMarcus Aldridge a signé avec les Brooklyn Nets. Alors que l'arrivée de l'intérieur a déclenché de nombreux débats, le joueur de 35 ans a clairement d'autres priorités. Notamment celle de trouver sa place dans la rotation de Steve Nash.

Et malgré un statut d'ancien All-Star, LMA ne débarque pas à Brooklyn pour jouer les premiers rôles. Conscient des forces en présence au sein de l'effectif, l'ex joueur des Portland Trail Blazers souhaite simplement apporter sa pierre à l’édifice. A la recherche d'une bague, Aldridge se montre prêt à des efforts.

"Je suis pas ici pour être un All-Star. Ce n'est pas ce que je tente de faire. Je veux simplement apporter ma valeur, les choses que je sais bien faire pour aider l'équipe à gagner. Je ne suis plus préoccupé par le fait d'être All-Star désormais.

Titulaire ou remplaçant ? Si tu peux débuter, tu en as toujours l'envie. Je pense que c'est le cas de tous les compétiteurs. Ils veulent ça et sont prêts à se battre, donc je vais essayer de faire mon job et j'espère avoir cette place", a commenté LaMarcus Aldridge face à la presse.