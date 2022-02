LaMelo Ball, ce All-Star précoce qui suit le chemin des légendes

Adam Silver a donc choisi LaMelo Ball et Dejounte Murray pour remplacer Kevin Durant parmi les joueurs issus de l'Est au All-Star Game 2022. En ce qui concerne LaMelo, il faut mesurer à quel point cet accomplissement, même s'il est dû à une blessure, n'est pas fréquent et est tout sauf anodin.

Ball, auteur d'une très belle deuxième saison en NBA avec les Charlotte Hornets, va tout simplement devenir le troisième plus jeune joueur à être sélectionné pour le All-Star Game. Seuls deux joueurs - des monstres devrait-on dire - ont participé au match des étoiles en étant encore moins âgé que LaMelo Ball, qui affiche 20 ans et 182 jours au compteur : Kobe Bryant (19 ans et 69 jours), le recordman, et LeBron James (20 ans et 52 jours), qui ont tous les deux profité de la possibilité de passer directement du lycée à la NBA.

Huit autres joueurs ont réussi à obtenir le ticket pour le All-Star Game avant d'atteindre l'âge légal pour consommer de l'alcool dans un bar aux Etats-Unis. Là aussi, vous pourrez constater que les hommes en question ne sont pas des peintres et ont eu des carrières qui ont justifié la précocité de leur sélection :

Magic Johnson, Isiah Thomas, Shaquille O'Neal, Kevin Garnett, Kyrie Irving, Anthony Davis, Luka Doncic et Zion Williamson.

Pas mal, non ? A l'exception de Luka Doncic et Zion Williamson, qui sont en début de carrière, tous les autres ont remporté au moins un titre de champion et décroché des récompenses individuelles en pagaille. A LaMelo Ball de se montrer digne de ses prédécesseurs.

LaMelo Ball et Dejounte Murray All-Stars à leur tour !