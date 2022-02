LaMelo Ball et Dejounte Murray All-Stars à leur tour !

On attendait la décision d'Adam Silver pour nommer les remplaçants de Kevin Durant et Draymond Green au All-Star Game 2022. Le patron de la NBA a fait son choix lundi soir en optant pour deux meneurs : LaMelo Ball et Dejounte Murray.

Ball, qui boucle seulement sa deuxième saison en NBA, est déjà devenu un meneur titulaire aussi solide que spectaculaire. Son style de jeu convient parfaitement à l'événement, bien entendu, mais sa production est un autre argument de taille. Le cadet de la fratrie tourne à 19.6 points, 7.5 passes et 7.1 rebonds de moyenne cette saison sous le maillot des Charlotte Hornets.

Dans une franchise en manque de stars et de patrons depuis la fin de l'âge d'or, les Spurs ont au moins un joueur de calibre All-Star en la personne de Dejounte Murray. Ce dernier est la raison majeure pour laquelle les Texans ont une chance de disputer le play-in plutôt que de passer directement par la case tanking. Avec 19.6 points, 9.2 passes et 8.4 rebonds, le meneur surnage et effectue sa meilleure saison en NBA.

LaMelo Ball et Dejounte Murray portent à quatre le nombre de néophytes dans ce All-Star Game 2022, après les convocations de Darius Garland et Fred VanVleet parmi les remplaçants issus de la Conférence Est.

Enfin, Adam Silver a aussi désigné le joueur qui remplacera Kevin Durant dans le cinq de l'équipe dont il sera tout de même capitaine. Il s'agit de Jayson Tatum, l'ailier des Boston Celtics. Tatum sera donc inclus dans le pool de joueurs que KD et LeBron devront sélectionner.

Charlotte @hornets guard @MELOD1P has been named by NBA Commissioner Adam Silver as injury replacement for the 2022 #NBAAllStar Game. Ball will replace injured Brooklyn Nets forward Kevin Durant. pic.twitter.com/JjFfspE2WE — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 7, 2022

