Chaque année, c’est la même histoire. La NBA publie la liste de ses All-Stars avec 7 remplaçants par Conférence choisis par les coaches. Et comme les places ne sont pas illimitées et les décisions parfois difficiles, il y a toujours des déçus, des oubliés, des snobés, etc.

Certains se plaignent publiquement et appelle au scandale, d’autres ruminent en silence, voire en profitent pour savourer ce moment de repos avec des petites vacances improvisées en cours de saison. Tour d’horizon de ceux qui auraient pu prétendre participer au All-Star Game 2022.

Fred VanVleet et Darius Garland sont All-Stars !

Charlotte n’est pas un petit marché comme les autres. Les Hornets ont toujours eu un attrait séduisant, avec des belles couleurs, un logo culte et des joueurs assez emblématiques. En plus de ça, l’équipe présente la particularité de développer un basket très spectaculaire. Exactement à l’image de son meneur LaMelo Ball, sorte de crossover – le mot est bien choisi – entre Jamal Crawford et Jason Williams.

Sauf que, deuxième paradoxe, malgré les actions à couper le souffle et des résultats plus que corrects, les frelons font peu parler d’eux. Ils occupent pourtant la huitième place de la Conférence Est avec un bilan positif : 28 victoires et 24 défaites.

Déjà sacré ROY l’an passé, Ball continue de passer doucement un palier en compilant 19,9 points, 42% aux tirs, 36% à trois-points, 7,2 rebonds et 7,7 passes. C’est un joueur taillé pour un événement comme le All-Star Game et ses statistiques sont celles de l’un des meilleurs de la NBA à son poste. De quoi indigner la famille « Big Baller Brand. »

Ce que BBB, enfin LaVar Ball quoi, ne comprend pas, c’est que Melo n’était pas vraiment en concurrence avec Khris Middleton mais plutôt Darius Garland et Fred VanVleet, les deux autres meneurs sélectionnés.

Du coup, choquant ? Et bien, pas vraiment. Garland mène son équipe à un classement encore plus flatteur et il fallait bien un représentant des Cavaliers, vraie surprise de la saison, pour un weekend à Cleveland. FVV semble aussi plus performant dans l’ensemble.

Bien que deuxième à l’Est, le Heat ne possède qu’un seul All-Star, Jimmy Butler, retenu malgré une vingtaine de matches manqués. Bam Adebayo a aussi été longtemps blessé et Kyle Lowry continue de régresser statistiquement parlant. Mais un quatrième homme aurait pu prétendre à une invitation.

Tyler Herro fait une superbe saison sur le plan individuel. Il a notamment porté Miami quand Butler et/ou Adebayo soignaient leurs pépins physiques. Avec plus de 20 points de moyenne, mais aussi 4,8 rebonds et 4 passes. Son jeu gagne en volume. Le scoring reste son principal atout, et de loin, mais le joueur de 22 ans prend de la bouteille et il peut vraiment devenir une star dans cette ligue. Pour un All-Star, il faudrait donc attendre.

Du coup, choquant ? Non, quand même pas mais ça n’aurait pas été choquant non plus s’il avait été retenu. En fait, Herro mesurerait 5 centimètres de plus, il aurait peut-être été pris à la place de Middleton en tant qu’ailier…

La NBA semblait déterminée à donner deux All-Stars aux champions en titre malgré quelques passages à vide depuis le début de la saison. Mais c’est à se demander si les coaches n’ont pas choisi le mauvais représentant. Jrue Holiday aurait mérité tout autant. Si ce n’est plus encore.

Le meneur retrouve du jus en attaque depuis plusieurs mois. Il tourne à 18 points par match avec d’excellents pourcentages : 49% aux tirs et 39% à trois-points. Tout en prenant presque 5 rebonds et avec plus de 6 passes. C’est aussi lui qui a le meilleur différentiel de l’équipe ! C’est simple, les Bucks sont à 28-12 en sa présence et… 9 défaites en 13 matches sans lui.

Du coup, choquant ? Peut-être un peu quand même. Il sera oublié de la plupart des passionnés qui chercheront à trouver les snobés. Alors que c’est peut-être lui qui méritait le plus d’y aller.

Avec la saison un peu mi-figue, mi-raisin… pardon, avec la saison bien moche que les Celtics sont en train de faire, il ne pouvait y avoir qu’un seul représentant de la maison verte à Cleveland. Et les coaches ont donc choisi Jayson Tatum.

Du coup, choquant ? Non, assez logique, même si Brown fait une saison assez proche de celle de son coéquipier d’un point de vue chiffré.

On imagine déjà la cohorte de fans des Raptors qui se seraient indignés – les supporters de Toronto aiment trop râler – de l’absence de Pascal Siakam si Fred VanVleet n’avaient pas été retenu dans la sélection. En fait, le Camerounais s’est retrouvé scotché avec une étiquette un peu injuste de joueur qui ne passe pas le cap auprès du public. Mais en réalité, il est vraiment bon !

Pascal Siakam has averaged more points, rebounds, steals, and blocks on better FG% than Khris Middleton this year.

Also the same amount of assists, and less turnovers per game.

He is also a better defender.

