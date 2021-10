LaMelo Ball dévoile une MB.01 de Puma à son image

Il n'y a pas si longtemps, avoir une chaussure signature était un exploit et souvent l'aboutissement d'une carrière en termes de marketing. Un garçon comme LaMelo Ball n'a pas le temps d'attendre de franchir les étapes. Déjà Rookie of the Year et phénomène depuis son plus jeune âge, le meneur des Charlotte Hornets a officialisé la sortie de sa première chaussure signature avec Puma.

La MB.01 marque le retour en force de la marque allemande dans le game NBA. Le style de jeu imprévisible, créatif et très spectaculaire de LaMelo Ball a inspiré ce premier modèle Puma Hoops, où la chaussure est ornée de flammes pour se calquer sur le tatouage du jeune Californien.

"Je suis très heureux de lancer officiellement ma première chaussure signature avec Puma. C'est fou de voir ma vision prendre vie avec la MB.01. Le processus de conception a été très collaboratif, incorporant mon style et des détails uniques comme les flammes de la fusée. Je suis impatient de les porter sur le terrain cette saison", a indiqué le benjamin de la fratrie Ball.

En termes de technologie, la MB.01 dispose d'une mousse Nitro Foam sur la semelle intermédiaire, d'un anti-dérapant sur la surface de la semelle pour améliorer l'adhérence sur le parquet, ainsi qu'un monomesh pour favoriser la sensation de légèreté lorsque la chaussure est portée.

A partir du 20 octobre, date à laquelle les Hornets affronteront les Indiana Pacers à domicile, on devrait voir LaMelo Ball avec les MB.01 aux pieds. De quoi l'aider à faire encore mieux que sa prometteuse première saison dans la ligue ?

