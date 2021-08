Killian Hayes a de l’avenir et Puma l’a bien compris

Killian Hayes est devenu le premier joueur NBA européen à rejoindre l'écurie Puma. Une arrivée qui en dit long sur le talent et les attentes autour du meneur des Detroit Pistons.

Killian Hayes n'a malheureusement pas eu une saison rookie de tout repos en NBA. Le Français, drafté en 7e position en 2020 par les Detroit Pistons, a rapidement été blessé et n'a pu disputer que 26 matches. Pour autant, la franchise croit en lui et elle n'est pas seule.

Hayes vient de devenir le premier joueur NBA européen à intégrer l'écurie Puma. L'ancien joueur de Cholet et d'Ulm rejoint l'armada que s'est constituée l'équipementier allemand depuis l'année dernière et son arrivée aux affaires en NBA. Parmi les athlètes NBA à faire partie de l'aventure, on retrouve ainsi Deandre Ayton, LaMelo Ball, RJ Barrett, Kyle Kuzma, Marcus Smart, DeMarcus Cousins, Michael Porter Jr, la star WNBA Skylar Diggins-Smith, ou la numéro 1 mondiale de 3x3 Laëtitia Guapo.

Comment Killian Hayes fait rêver les Pistons et leurs supporteurs

Dans les autres sports, Antoine Griezmann, Neymar, Olivier Giroud, Raphaël Varane, Florent Manaudou, Usain Bolt, Renaud Lavillenie ou encore Luc Abalo sont déjà des athlètes de la marque.

Il est intéressant de voir Puma considérer Killian Hayes comme un joueur avec le potentiel pour être l'un des visages de la NBA et du basket français et européen dans les années à venir. Pour sa première saison en NBA, Hayes a réussi un pic à 11 passes contre Dallas et à 21 points contre Chicago.

Sa deuxième saison, surtout avec l'arrivée d'un playmaker et d'une future star théorique comme Cade Cunningham - qui n'a dit que du bien de lui - sera très attendue et suivie.

Killian Hayes, une passe exceptionnelle et un retour en force !