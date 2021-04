Killian Hayes, une passe exceptionnelle et un retour en force !

Revenu de sa blessure à la hanche, Killian Hayes se montre de plus en plus aux Detroit Pistons où il fait de gros progrès.

La première saison de Killian Hayes en NBA n’est pas de tout repos. Sa blessure à la hanche l’a écarté des parquets pendant plusieurs mois mais le jeune Français s’illustre depuis son retour à la compétition. Titularisé hier soir, il compilait 9 points, 4 rebonds, 5 interceptions et 7 passes décisives dont ce bijou : un caviar lumineux avec rebond pour la finition de Saddiq Bey.

L’ancien Choletais a peut-être été un peu injustement comparé à son compatriote Theo Maledon, drafté après lui mais plus performant pour ses débuts dans la grande ligue. Hier soir, les deux jeunes talents étaient face à face et, même si chacun a été maladroit tout en faisant des chiffres (8 points et 8 rebonds pour l’ancien meneur de l’ASVEL), c’est sans doute le joueur des Detroit Pistons qui s’en est le mieux sorti. Killian Hayes commence visiblement à monter en puissance. Sa vision du jeu est assez incroyable pour son âge, en témoigne la passe pour Bey.

« C’est naturel chez lui », note son coach, Dwyane Casey.

Les dernières sorties sont très encourageantes. Il avait déjà cumulé 9 points, 7 passes et 4 interceptions contre le Oklahoma City Thunder lors du précédent duel entre les deux équipes. Puis 11 points, son record personnel, contre les Sacramento Kings au début du mois. 8 points et 6 passes contre les Los Angeles Clippers le 14 avril. Il est à 7 points et 4 passes de moyenne en 22 minutes sur les cinq derniers matches. Prometteur.

Il développe même petit à petit un flotteur à quatre-cinq mètres qui lui permet de scorer dans la peinture. C’est la prochaine étape pour Killian Hayes : se trouver ses spots et marquer un peu plus de points pour consolider sa place dans la rotation des Pistons. C’est en bonne voie.

CQFR : Embiid fait tomber les Clippers, Westbrook incroyable !