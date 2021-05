Comment Killian Hayes fait rêver les Pistons et leurs supporteurs

Les Detroit Pistons sont derniers de la Conférence Est et, pourtant, leurs supporteurs ont des raisons de s’enthousiasmer. Enfin. Cela faisait longtemps qu’ils n’avaient pas de raison d’être optimistes. Mais avec les performances de plus en plus encourageantes des rookies Saddiq Bey, Isaiah Stewart, Saben Lee et Killian Hayes, plus la perspective d’un top pick imminent, ils peuvent rêver d’un futur beaucoup plus excitant.

Hier soir, les quatre débutants ont inscrit 73 des 96 points de leur équipe. Les quatre meilleurs marqueurs ! 20 pour Bey, 19 pour Stewart, 13 pour Lee et 21 pour Hayes. Un nouveau record personnel pour le Français. Une nouvelle sortie très intéressante pour l’ancien choletais qui continue sa montée en puissance depuis son retour de blessure.

Le septième choix de la draft a été jeté un peu trop vite aux oubliettes après son début de saison très délicat suivi d’une longue absence en raison d’un pépin à la hanche. Comme s’il s’agissait déjà d’un flop aux yeux de certains. Mais le jeune homme de 19 ans est talentueux et son potentiel reste particulièrement intrigant. Encore plus après un match comme celui de cette nuit.

Il a donc compilé 21 points mais aussi 7 rebonds, 8 passes et… 7 balles perdues. Ça résume bien le bonhomme, ses possibilités et ses lacunes à l’heure actuelle. Ses 21 pions illustrent sa capacité à scorer. Même s’il est avant tout un playmaker, Hayes peut profiter de sa taille et de son agilité pour s’affirmer petit à petit comme un bon slasheur. Avec notamment un flotteur comme arme fatale qu’il développe doucement en tête de raquette. Son 3 sur 6 derrière l’arc est là aussi un bon point même s’il ne faut pas s’attendre à ce qu’il soit de suite régulier à trois-points. Mais il a su mettre dedans en jouant sans le ballon, dans la peau d’un arrière.

« J’adore jouer dans cette position en étant aligné en même temps que Saben [Lee, l’autre meneur rookie]. Ça me permet d’attaquer autrement et on bosse bien ensemble », assure le Français.

Avec 7 rebonds et 8 caviars, il démontre sa polyvalence et surtout sa vision du jeu assez avancée pour un joueur de son âge. Ses 7 turnovers, en revanche, rappellent qu’il y a encore du chemin à parcourir. Mais les progrès sont évidents. Killian Hayes tourne à plus de 7 points et 5 passes depuis qu’il a repris le chemin des parquets en avril. Avec sa défense, son sens de la passe, sa taille et son touché, il pourrait devenir un joueur très important à Detroit.

