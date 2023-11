Le CQFR du mardi 21 novembre est en ligne avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou pour parler des matches de la nuit et de l'actu.

On se retrouve ce mardi matin pour un CQFR très dense, avec 8 matches et de l'actualité à décortiquer avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou. Focus sur LaMelo Ball et les Hornets, notamment.

N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaînes !

Le CQFR sur YouTube